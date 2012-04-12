ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ

Этот интернет ресурс для людей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Здесь квалифицированные специалисты, волонтёры, поставщики услуг, органы государственной власти и местного самоуправления помогут решить Ваши проблемы.

1. Сообщите о Вашей проблеме по телефону 75-25-88, электронной почте open-city@mail.ru, или в разделе "Прошу помощи" нашего сайта.

2. Журналисты Городского телевидения "Канал 12" в соответствиии с Законом "О СМИ" сделают запросы по Вашей жалобе в органы местного самоуправления, правоохранительные органы и добьются её решения в установленные Законодательством сроки. Следить за ходом исполнения Вашей жалобы можно в прграмме "Информ Экспресс" и в разделе "Общение с представителями органов местного самоуправления".

3. При необходимости квалифицированные специалисты окажут Вам социальные, медицинские, образовательные, юридические, нотариальные и другие услуги. Социальные Услуги

4. С каждым месяцем цены в магазинах растут на все товары первой необходимости. Инфляция "пожирает" зарплату и пенсию. В нашем магазине Вы можете приобрести товары по самым низким ценам. Наши пртнёры - общественные организации обществ Защиты прав потребителей стоят на страже Ваших законных прав на приобретение качественных товаров и получения качественных услуг.

5. У Вас возникли финансовые проблемы? В разделе "финансовые услуги" Вам помогут быстро и без залога оформить займ под самые низкие проценты.